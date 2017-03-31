НХЛ. Зайцев близок к подписанию 7-летнего контракта с «Торонто»
«Торонто» и защитник Никита Зайцев обсуждают детали долгосрочного контракта.
Стороны близки к заключению нового семилетнего соглашения.
Зарплата 25-летнего россиянина составит в среднем 4,5 миллиона долларов за сезон.
По нынешнему контракту Зайцев может получить 1,175 миллиона долларов, если активирует все прописанные бонусы.
В дебютном сезоне в НХЛ Зайцев набрал 34 (4+30) очка в 76 матчах. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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