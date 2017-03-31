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    НХЛ. Зайцев близок к подписанию 7-летнего контракта с «Торонто»

    Теги Торонто НХЛ Никита Зайцев

    «Торонто» и защитник Никита Зайцев обсуждают детали долгосрочного контракта.

    Стороны близки к заключению нового семилетнего соглашения.

    Зарплата 25-летнего россиянина составит в среднем 4,5 миллиона долларов за сезон.

    По нынешнему контракту Зайцев может получить 1,175 миллиона долларов, если активирует все прописанные бонусы.

    В дебютном сезоне в НХЛ Зайцев набрал 34 (4+30) очка в 76 матчах. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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