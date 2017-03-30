Эксперт TSN Крэйг Баттон согласился с мнением, что голкипер «Коламбуса» является одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку.

– Тоже считаю, что Бобровский должен получить «Харт Трофи». Прошлый сезон стал катастрофой для «Коламбуса», они очень много пропускали. В этом сезоне все полностью поменялось, теперь это одна из лучших команд по пропущенным голам.

Давайте посмотрим на статистику Бобровского. Когда выигрывал «Харт Трофи» – и, по-моему, это было заслуженно, – его статистика была хуже, чем у Бобровского сейчас.

Так что у Бобровского и игра на уровне «Харт Трофи», и статистика на уровне «Харт Трофи», – заявил Баттон.