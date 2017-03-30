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    Крэйг Баттон: «Бобровский должен получить «Харт Трофи». Когда выигрывал Прайс, его статистика была хуже»

    Теги рейтинги Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Кэри Прайс Крэйг Баттон

    Эксперт TSN Крэйг Баттон согласился с мнением, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский является одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку. 

    – Тоже считаю, что Бобровский должен получить «Харт Трофи». Прошлый сезон стал катастрофой для «Коламбуса», они очень много пропускали. В этом сезоне все полностью поменялось, теперь это одна из лучших команд НХЛ по пропущенным голам.

    Давайте посмотрим на статистику Бобровского. Когда Кэри Прайс выигрывал «Харт Трофи» – и, по-моему, это было заслуженно, – его статистика была хуже, чем у Бобровского сейчас.

    Так что у Бобровского и игра на уровне «Харт Трофи», и статистика на уровне «Харт Трофи», – заявил Баттон. 

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