Майк Кинэн: «В России хотели свести количество иностранных тренеров к нулю»
Главный тренер «Куньлуня» и сборной Китая Майк Кинэн поделился мнением о ситуации с иностранными тренерами в КХЛ.
– Вы по-прежнему считаете, что в российских клубах КХЛ есть некий запрет на работу иностранным тренерам?
– Я знаю, что «Салават Юлаев» возглавил Эркка Вестерлунд. Это тренер, чьих знаний и опыта более чем достаточно, чтобы работать в КХЛ.
В Китае, конечно, запретов никаких нет. Потому что нет и тренеров. На то, чтобы их воспитать, потребуется некоторое время.
Но в России определенно хотели свести количество иностранных тренеров к нулю. Еще в прошлом сезоне не осталось ни одного.
Сейчас вот появился один финн, и мне крайне интересно, как изменится картина. Мне кажется, люди из-за рубежа могли бы помочь сделать лигу сильнее, – сказал Кинэн.
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