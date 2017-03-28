Главный тренер «Куньлуня» и сборной Китая Майк Кинэн поделился мнением о ситуации с иностранными тренерами в .

– Вы по-прежнему считаете, что в российских клубах КХЛ есть некий запрет на работу иностранным тренерам?

– Я знаю, что возглавил Эркка Вестерлунд. Это тренер, чьих знаний и опыта более чем достаточно, чтобы работать в КХЛ.

В Китае, конечно, запретов никаких нет. Потому что нет и тренеров. На то, чтобы их воспитать, потребуется некоторое время.

Но в России определенно хотели свести количество иностранных тренеров к нулю. Еще в прошлом сезоне не осталось ни одного.

Сейчас вот появился один финн, и мне крайне интересно, как изменится картина. Мне кажется, люди из-за рубежа могли бы помочь сделать лигу сильнее, – сказал Кинэн.