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    Павел Буре: «Кучеров стал настоящим лидером, в отсутствие Стэмкоса тащит «Тампу» в плей-офф»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Павел Буре Стивен Стэмкос Никита Кучеров

    Бывший нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре высоко отозвался о форварде «Тампа-Бэй» Никите Кучерове.

    «Кучеров показывает великолепную игру, много забивает, уже побил все личные рекорды. Последние победы «Тампы» – это большая заслуга Никиты.

    В нынешнем сезоне Кучеров стал настоящим лидером клуба. Мне очень приятно видеть, что российский игрок на ведущих ролях.

    Именно Кучеров в отсутствие Стэмкоса тащит «Тампу» в плей-офф. Отставание от восьмерки минимально, все в их руках», – сказал россиянин.

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