Бывший нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре высоко отозвался о форварде «Тампа-Бэй» .

«Кучеров показывает великолепную игру, много забивает, уже побил все личные рекорды. Последние победы «Тампы» – это большая заслуга Никиты.

В нынешнем сезоне Кучеров стал настоящим лидером клуба. Мне очень приятно видеть, что российский игрок на ведущих ролях.

Именно Кучеров в отсутствие Стэмкоса тащит «Тампу» в плей-офф. Отставание от восьмерки минимально, все в их руках», – сказал россиянин.