Дмитрий Квартальнов: «Меня уволят, если руководство решит, что я отработал слабо»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов оценил возможность своего увольнения после поражения в полуфинале Западной конференции от «Локомотива» (1:3, 2-4 в серии).
«Если руководство решит, что я отработал плохо, слабо, то меня уволят. Но у меня еще год контракта», – сказал Квартальнов.
В текущем сезоне под руководством Квартальнова ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.
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