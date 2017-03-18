Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов оценил возможность своего увольнения после поражения в полуфинале Западной конференции от (1:3, 2-4 в серии).

«Если руководство решит, что я отработал плохо, слабо, то меня уволят. Но у меня еще год контракта», – сказал Квартальнов.

В текущем сезоне под руководством Квартальнова ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.