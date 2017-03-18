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    Дмитрий Квартальнов: «Меня уволят, если руководство решит, что я отработал слабо»

    Теги ЦСКА Локомотив Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов оценил возможность своего увольнения после поражения в полуфинале Западной конференции от «Локомотива» (1:3, 2-4 в серии).

    «Если руководство решит, что я отработал плохо, слабо, то меня уволят. Но у меня еще год контракта», – сказал Квартальнов.

    В текущем сезоне под руководством Квартальнова ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.

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