Первый президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отказом НХЛ от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Я всегда придерживался точки зрения, что НХЛ играет непонятно в какую игру, потому что есть статистика, что в год Олимпиад, где бы она ни проводилась, интерес к Кубку Стэнли после Игр был значительно выше, чем в неолимпийские годы.

Экономический интерес в Олимпиаде есть. Есть эгоизм клубов, но лига должна была быть заинтересована. Вопросы финансовые: чартеры, страховка – решены. Если они хотят выстрелить себе в ногу – это нанесет ущерб и им тоже. Я надеюсь, что разум восторжествует.

Один из запросов: они хотят, чтобы НХЛ получила рекламное пространство, не платя МОК. Как титульный спонсор Олимпийских игр. МОК на это никогда не пойдет», – сказал Медведев.