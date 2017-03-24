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    Александр Медведев: «Экономический интерес для НХЛ в Олимпиаде есть. Хотят выстрелить себе в ногу – это нанесет ущерб и им тоже»

    Теги бизнес НХЛ Александр Медведев Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Первый президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отказом НХЛ от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

    «Я всегда придерживался точки зрения, что НХЛ играет непонятно в какую игру, потому что есть статистика, что в год Олимпиад, где бы она ни проводилась, интерес к Кубку Стэнли после Игр был значительно выше, чем в неолимпийские годы.

    Экономический интерес в Олимпиаде есть. Есть эгоизм клубов, но лига должна была быть заинтересована. Вопросы финансовые: чартеры, страховка – решены. Если они хотят выстрелить себе в ногу – это нанесет ущерб и им тоже. Я надеюсь, что разум восторжествует.

    Один из запросов: они хотят, чтобы НХЛ получила рекламное пространство, не платя МОК. Как титульный спонсор Олимпийских игр. МОК на это никогда не пойдет», – сказал Медведев.

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