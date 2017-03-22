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    Кирилл Капризов: «Нет такого, чтобы отец уговаривал меня не ехать в НХЛ. В его интервью многое перевернули»

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Миннесота НХЛ КХЛ Кирилл Капризов

    Форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов рассказал о ситуации с продолжением карьеры в НХЛ

    – У тебя еще год контракта с уфимским клубом. Уже смотришь в сторону НХЛ?

     – Зачем туда смотреть, если у меня есть действующий договор? Смысла не вижу. А вообще, я думаю, каждому молодому хоккеисту хочется попробовать себя за океаном, и я не исключение.

    – Слышали, что твой папа уговаривает тебя еще поиграть в России? Прислушаешься?

    – Конечно, папа для меня большой авторитет. Но нет такого, чтобы он меня прямо уговаривал. Я читал интервью с ним, и там многие слова перевернули. Отец мне потом сам даже признался.

    Написали, якобы я с Панариным и Кузнецовым общался, хотя я их лично вообще не знаю даже, – сказал Капризов. 

    Отец Капризова: «Кириллу нужно два-три года поиграть в России. В 20 лет рано ехать в НХЛ»

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