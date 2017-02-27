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    Отец Капризова: «Кириллу нужно два-три года поиграть в России. В 20 лет рано ехать в НХЛ»

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Миннесота НХЛ КХЛ Кирилл Капризов

    Олег Капризов, отец нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова, высказался о перспективах сына.

    «Два года сыну еще минимум здесь нужно поиграть, а то и три. Я ему говорил, говорю и буду говорить это. Постараюсь уговорить, чтобы никуда Кирилл не дергался.

    Он со мной спорит – мол, какие три года? Но я считаю, что в 20 лет рано ехать в НХЛ, надо закрепиться в России. Ехать туда нужно созревшим, в 22 года минимум. В любом случае год у нас еще контракт, никуда никто не поедет до его завершения», – поделился мыслями Капризов.

    Нападающий был выбран «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте в 2015 году.

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