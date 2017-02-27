Олег Капризов, отец нападающего Кирилла Капризова, высказался о перспективах сына.

«Два года сыну еще минимум здесь нужно поиграть, а то и три. Я ему говорил, говорю и буду говорить это. Постараюсь уговорить, чтобы никуда Кирилл не дергался.

Он со мной спорит – мол, какие три года? Но я считаю, что в 20 лет рано ехать в , надо закрепиться в России. Ехать туда нужно созревшим, в 22 года минимум. В любом случае год у нас еще контракт, никуда никто не поедет до его завершения», – поделился мыслями Капризов.

Нападающий был выбран «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте в 2015 году.