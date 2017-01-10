Алексей Дементьев, агент нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова, рассказал о переговорах с «Миннесотой», выбравшей россиянина на драфте НХЛ.

«Конкретных разговоров по поводу отъезда Капризова в НХЛ пока не ведется. Никакой определенности не присутствует в данном развитии событий ввиду того, что у Кирилла контракт с «Салаватом» до весны 2018 года. В ближайших планах – Уфа. Кирилл присоединился к команде и полностью готов помочь возникший в ее игре кризис.

Лично я во время молодежного чемпионата мира общался с руководством «Миннесоты», Капризов – нет, так как был занят выступлением команды. В американском клубе выразили свою заинтересованность. Отметили высочайший талант хоккеиста и сказали, что им достался подарок в пятом раунде. Но никакого давления и разговоров из серии «Бросайте все и приезжайте» не было. С нашей стороны это вызывает уважение», – описал ситуацию Дементьев.