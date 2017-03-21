Панин дисквалифицирован на 8 матчей за атаку Тэлбота и Козуна

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел нарушения правил со стороны защитника ЦСКА Григория Панина в матче второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:3, 2-4 в серии).

На основании представленных материалов в отношении Панина приняты следующие решения:

– оставить без изменений наложенное на него наказание (атака в голову или шею, эпизод с форвардом Максимом Тэлботом) – 5+20 мин., дисквалифицировать его на 2 матча и подвергнуть денежному штрафу;

– оставить без изменений наложенное на него наказание (атака в голову или шею, эпизод с форвардом «Локомотива» Брэндоном Козуном) – 5+20 мин., и дисквалифицировать его на 4 матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, ввиду повторного дисциплинарного штрафа до конца игры (20 мин.) в сезоне и в данном матче на Панина дополнительно накладываются:

– обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный денежный штраф, согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента .

– обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный денежный штраф, согласно п.4.2.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Таким образом, Панин в общей сложности пропустит 8 матчей.

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