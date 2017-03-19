Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал эпизод в шестом матче против (1:3, 2-4 в серии), в котором защитник армейцев Григорий Панин ударил в голову нападающего «Локомотива» .

«При счете 2:0 Панин сделал грязь? Я вот что скажу: канадские ребята, они такие. Я понимаю, что идет борьба и плей-офф. Но человек лежал на льду. Вы видели, сколько он лежал? Я думал, его в госпиталь повезут. И он выходит на следующую смену.

Мы играем в мужской хоккей. Я запрещаю своим ребятам валяться, кататься. Я согласен, что Гришка неправильно сыграл. Но мы должны играть в мужской хоккей. Вы понимаете, что он вышел в следующую смену, и ничего не было? Зачем вот нужно лежать? По-мужски встал и уехал», – сказал Квартальнов.

Эпизод произошел в середине второго периода. Панин был наказан двумя матч-штрафами (5+20).