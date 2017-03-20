Шуми Бабаев, агент тренера , поделился информацией о своем клиенте.

«Мы находимся на окончательной стадии. Ведем переговоры с тремя клубами Восточной и Западной конференций. Уже перешли к деталям и в течение недели наверняка примем решение.

Понимаем, что мы хотим, и знаем требования клубов. Надо сделать правильный выбор», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Авангард».