Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Сообщается также, что в тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

Напомним, что Скабелка ушел в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф.

«Авангард» под управлением Федора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (2-4).