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    «Чемпионат»: Скабелка возглавит «Авангард», Бердников войдет в тренерский штаб

    Теги Авангард Сибирь Дмитрий Рябыкин Федор Канарейкин Сергей Бердников Андрей Скабелка КХЛ Владимир Копать

    Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу.

    Сообщается также, что в тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

    Напомним, что Скабелка ушел в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф.

    «Авангард» под управлением Федора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (2-4).

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