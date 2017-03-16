Олег Знарок: «Что произошло между мной и Скопинцевым? Это наши проблемы, зачем я буду рассказывать»
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0, 4-1 в серии) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции.
– Тяжелая серия, нас с победой в ней.
– Вы анонсировали появление в пятом матче Дацюка и Войнова, но не было ни одного, ни второго.
– Они пока не готовы.
– Что произошло между вами и Скопинцевым?
– А что произошло?
– Вы не пожали ему руку, он что-то вам сказал.
– Ну это ведь наши проблемы. Зачем я буду рассказывать.
– После поражения в первом матче серии с «Динамо» вы сказали, что на СКА отразился длинный перерыв. Перед финалом конференции у вас неделя – что вы сделаете, чтобы начать его не с поражения?
– Мы на один выходной меньше команде дали, – заявил Знарок.
СКА – «Динамо» Москва. Знарок демонстративно не пожал руку Скопинцеву после матча
Главный тренер #СКА Олег #Знарок не пожал руку старшему тренеру #Динамо Скопинцеву, что чуть не вылилось в конфликт на льду... #СКАДинамо pic.twitter.com/W0t87cVHTZ— Всеволод Алексеев (@Fan_support) 16 марта 2017 г.
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