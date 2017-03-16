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    Олег Знарок: «Что произошло между мной и Скопинцевым? Это наши проблемы, зачем я буду рассказывать»

    Теги СКА Андрей Скопинцев Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0, 4-1 в серии) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции.

    – Тяжелая серия, нас с победой в ней.

    – Вы анонсировали появление в пятом матче Дацюка и Войнова, но не было ни одного, ни второго.

    – Они пока не готовы.

    – Что произошло между вами и Скопинцевым?

    – А что произошло?

    – Вы не пожали ему руку, он что-то вам сказал.

    – Ну это ведь наши проблемы. Зачем я буду рассказывать.

    – После поражения в первом матче серии с «Динамо» вы сказали, что на СКА отразился длинный перерыв. Перед финалом конференции у вас неделя – что вы сделаете, чтобы начать его не с поражения?

    – Мы на один выходной меньше команде дали, – заявил Знарок.

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