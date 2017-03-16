Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0, 4-1 в серии) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции.

– Тяжелая серия, нас с победой в ней.

– Вы анонсировали появление в пятом матче Дацюка и Войнова, но не было ни одного, ни второго.

– Они пока не готовы.

– Что произошло между вами и Скопинцевым?

– А что произошло?

– Вы не пожали ему руку, он что-то вам сказал.

– Ну это ведь наши проблемы. Зачем я буду рассказывать.

– После поражения в первом матче серии с «Динамо» вы сказали, что на СКА отразился длинный перерыв. Перед финалом конференции у вас неделя – что вы сделаете, чтобы начать его не с поражения?

– Мы на один выходной меньше команде дали, – заявил Знарок.

СКА – «Динамо» Москва. Знарок демонстративно не пожал руку Скопинцеву после матча