Кинэн возглавил «Куньлунь»

Канадский тренер Майк Кинэн возглавил китайский клуб «Куньлунь», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз .

Специалист заключил с китайским клубом контракт, условия которого не разглашаются.

«Китай сейчас серьезно развивается экономически, имеет большой политический вес в мире и демонстрирует готовность к лидерству. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в развитие клуба и подготовку сборной к домашним Играм-2022», – сказал Кинэн.

Последним клубом Кинэна была «Магнитка», с которой в сезоне-2013/14 он завоевал Кубок Гагарина. Он также был вице-президентом клуба.

Ранее из уволился Владимир Юрзинов-младший, выведший команду в плей-офф Восточной конференции в первый же сезон в .