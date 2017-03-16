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    Кинэн возглавил «Куньлунь»

    Теги Металлург Мг Майк Кинэн КХЛ Куньлунь Ред Стар

    Канадский тренер Майк Кинэн возглавил китайский клуб «Куньлунь», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз КХЛ.

    Специалист заключил с китайским клубом контракт, условия которого не разглашаются.

    «Китай сейчас серьезно развивается экономически, имеет большой политический вес в мире и демонстрирует готовность к лидерству. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в развитие клуба и подготовку сборной к домашним Играм-2022», – сказал Кинэн.

    Последним клубом Кинэна была «Магнитка», с которой в сезоне-2013/14 он завоевал Кубок Гагарина. Он также был вице-президентом клуба.

    Ранее из «Куньлуня» уволился Владимир Юрзинов-младший, выведший команду в плей-офф Восточной конференции в первый же сезон в КХЛ.

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