Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший после поражения в пятом матче серии плей-офф от «Магнитки» (2:8, 1-4 в серии) сообщил, что принял решение покинуть свой пост.

«У нас сегодня не было шансов. Поздравляю «Металлург» с выходом в следующий круг, хочу пожелать удачи. По своей команде хочу сказать, что мы в этом году проделали хорошую работу, создали боеспособный коллектив. Ребята работали весь сезон, и все вместе добились для нас очень хорошего результата.

Еще я хотел бы сказать, что сегодня было заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная «по семейным обстоятельствам». Решение принял неделю назад.

Думал ли я, где продолжить карьеру? Нет, пока не думал», – сказал Юрзинов.

Возможно, лучший тренер сезона