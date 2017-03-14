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    Евгений Малкин: «Не мог отказать в драке Уилеру. Надо стоять за себя и отвечать за свои поступки»

    Теги драки Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Блэйк Уилер Виннипег

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о драке с капитаном «Виннипега» Блэйком Уилером.

    И-за чего случилась драка, когда вы сделали хет-трик Горди Хоу?

    – Все началось в Питтсбурге, когда я применил к нему не совсем чистый силовой прием. Немного подпрыгнул, и он упал на лед. Потом разозлился на меня и предложил драку, когда мы приехали в Виннипег.

    Конечно, я не мог отказать. Как говорят в НХЛ, ты должен постоять за себя. И надо отвечать за свои поступки.

    Пришлось драться. Это был не лучший мой бой. Тем не менее, все позади. В конце мы поблагодарили друг друга, и эта история осталась в прошлом, – заявил Малкин.

    Малкин делает хет-трик Горди Хоу

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