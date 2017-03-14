Нападающий «Питтсбурга» рассказал о драке с капитаном «Виннипега» Блэйком Уилером.

– И-за чего случилась драка, когда вы сделали хет-трик Горди Хоу?

– Все началось в Питтсбурге, когда я применил к нему не совсем чистый силовой прием. Немного подпрыгнул, и он упал на лед. Потом разозлился на меня и предложил драку, когда мы приехали в .

Конечно, я не мог отказать. Как говорят в , ты должен постоять за себя. И надо отвечать за свои поступки.

Пришлось драться. Это был не лучший мой бой. Тем не менее, все позади. В конце мы поблагодарили друг друга, и эта история осталась в прошлом, – заявил Малкин.

Малкин делает хет-трик Горди Хоу