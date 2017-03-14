Кучеров лидирует в НХЛ по очкам, набранным с 26 февраля

Форвард Никита Кучеров в игре с «Рейнджерс» (3:2) сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча.

Начиная с 26 февраля россиянин набрал в 8 играх 15 (8+7) очков, это лучший результат в текущем чемпионате .

В последних же 10 играх на счету Кучерова 20 (10+10) очков.

Всего в 61 матче сезона Кучеров набрал 69 (31+38) очков и вошел в топ-7 бомбардиров.