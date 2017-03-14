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    Кучеров лидирует в НХЛ по очкам, набранным с 26 февраля

    Теги Тампа-Бэй видео НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Рейнджерс» (3:2) сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча.

    Начиная с 26 февраля россиянин набрал в 8 играх 15 (8+7) очков, это лучший результат в текущем чемпионате НХЛ.

    В последних же 10 играх на счету Кучерова 20 (10+10) очков.

    Всего в 61 матче сезона Кучеров набрал 69 (31+38) очков и вошел в топ-7 бомбардиров.

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