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    НХЛ. Буллит Кучерова стал лучшим голом недели, шайба Орлова вошла в топ-10

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    НХЛ определила десятку лучших голов игровой недели. 

    Лучшим назван реализованный российским форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым буллит в послематчевой серии с «Баффало». 

    10. Хенрик Седин («Ванкувер»)

    9. Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

    8. Эрик Карлссон («Оттава»)

    7. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)

    6. Брэд Маршанд («Бостон»)

    5. Марк Джиордано («Калгари»)

    4. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

    3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

    2. Патрик Лайне («Виннипег»)

    1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

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