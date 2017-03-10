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    Сергей Орешкин: «Не так просто выиграть, когда имеешь 22 минуты штрафа»

    Теги СКА Андрей Кутейкин КХЛ Кубок Гагарина Динамо Сергей Орешкин

    Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин поделился мнением после поражения от СКА (1:2, 1-1 в серии) во втором матче серии полуфинала Западной конференции.

    – Не так просто выиграть, когда имеешь 22 минуты штрафа. Будем рассматривать эти ошибки и недоработки. А так работали до конца. Хотели, старались, но не хватило. Реализация большинства не получилась. Болельщики помогали, спасибо им.

    – Почему у Кутейкина нет установки постоянно бросать от красной линии? Забивает же.

    – Странные вопросы. Каждый выполняет свою работу. Кутейкин забил от красной, забьет от синей, от лицевой.

    – Почему не получилось забить больше одного гола?

    – Я же сказал: 22 минуты штрафа. Мы больше оборонялись, чем в атаке играли, – сказал Орешкин.

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