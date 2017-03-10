Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин поделился мнением после поражения от СКА (1:2, 1-1 в серии) во втором матче серии полуфинала Западной конференции.

– Не так просто выиграть, когда имеешь 22 минуты штрафа. Будем рассматривать эти ошибки и недоработки. А так работали до конца. Хотели, старались, но не хватило. Реализация большинства не получилась. Болельщики помогали, спасибо им.

– Почему у Кутейкина нет установки постоянно бросать от красной линии? Забивает же.

– Странные вопросы. Каждый выполняет свою работу. Кутейкин забил от красной, забьет от синей, от лицевой.

– Почему не получилось забить больше одного гола?

– Я же сказал: 22 минуты штрафа. Мы больше оборонялись, чем в атаке играли, – сказал Орешкин.