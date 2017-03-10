Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1, 1-1 в серии) во втором матче серии полуфинала Западной конференции.

- После первой игры говорили, что сказался долгий перерыв между сериями. Сейчас как объяснить не очень удачное начало?

- Волнение, а так — неплохо двигались сегодня. Ребята собирались на реванш, поэтому это сказалось на начале матча.

- Сегодня Коскинен пропустил, в прошлом матче тоже. Шестеркин может получить шанс в Москве?

- Мы подумаем, – заявил Знарок.