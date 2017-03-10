Олег Знарок: «Мы подумаем о том, сыграет ли Шестеркин в Москве»
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1, 1-1 в серии) во втором матче серии полуфинала Западной конференции.
- После первой игры говорили, что сказался долгий перерыв между сериями. Сейчас как объяснить не очень удачное начало?
- Волнение, а так — неплохо двигались сегодня. Ребята собирались на реванш, поэтому это сказалось на начале матча.
- Сегодня Коскинен пропустил, в прошлом матче тоже. Шестеркин может получить шанс в Москве?
- Мы подумаем, – заявил Знарок.
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