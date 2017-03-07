Новый главным тренером «Сочи» станет , сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено об отставке Вячеслава Буцаева. Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что освободившуюся должность займет русскоязычный специалист, который имеет опыт работы с англоязычными хоккеистами.

Зубов работал главным тренером только в СКА. Он принял команду по ходу прошлого сезона и довел ее до третьего раунда плей-офф, после чего покинул пост.

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