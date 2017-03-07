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    «Спорт-Экспресс»: Сергей Зубов возглавит «Сочи»

    Теги возможные переходы Сергей Зубов КХЛ Сочи

    Новый главным тренером «Сочи» станет Сергей Зубов, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее было объявлено об отставке Вячеслава Буцаева. Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что освободившуюся должность займет русскоязычный специалист, который имеет опыт работы с англоязычными хоккеистами.

    Зубов работал главным тренером только в СКА. Он принял команду по ходу прошлого сезона и довел ее до третьего раунда плей-офф, после чего покинул пост.

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