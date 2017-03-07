«Сочи» расторг контракт с Буцаевым

покинул пост главного тренера «Сочи».

Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта. «Сочи» также покинули тренеры и Юрий Шундров. На данный момент с командой продолжают работать тренер и тренер-методист Павел Костичкин.

В нынешнем сезоне «Сочи» не попал в плей-офф. Команда заняла девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 88 очков в 60 матчах.