«Сочи» расторг контракт с Буцаевым
Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сочи».
Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта. «Сочи» также покинули тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин.
В нынешнем сезоне «Сочи» не попал в плей-офф. Команда заняла девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 88 очков в 60 матчах.
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