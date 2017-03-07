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    НХЛ. Овечкин во второй раз в сезоне не забил в 7 матчах подряд

    Теги Вашингтон Даллас Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче с «Далласом» (2:4), хотя нанес 9 бросков по воротам. 

    Матч стал для россиянина 7-м подряд без заброшенных шайб. В нынешнем сезоне это второй его такой отрезок. 

    В 65 матчах сезона Овечкин забил 27 голов. Сейчас он занимает в снайперской гонке лиги, которую неизменно выигрывал последние 4 сезона, 14-е место.

    Овечкин уже не тот?

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