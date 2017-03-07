Форвард «Вашингтона» не сумел отличиться в матче с «Далласом» (2:4), хотя нанес 9 бросков по воротам.

Матч стал для россиянина 7-м подряд без заброшенных шайб. В нынешнем сезоне это второй его такой отрезок.

В 65 матчах сезона Овечкин забил 27 голов. Сейчас он занимает в снайперской гонке лиги, которую неизменно выигрывал последние 4 сезона, 14-е место.

Овечкин уже не тот?