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    Джон Купер: «Трюк Кучерова – это однозначно что-то из школы. Он сказал, что заранее все задумал»

    Теги Баффало Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер

    Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал исполнение буллита Никитой Кучеровым в матче с «Баффало» (2:1 Б). 

    «Я не думаю, что кто-то из нас видел, чтобы он делал это прежде. Это однозначно что-то из школы. Но самое главное, что шайба пересекла линию. Особенные игроки способны делать особенные вещи.

    Не знаю, заметили вы или нет, но перед буллитом Кучеров подошел к Василевскому и что-то сказал, а тот ухмыльнулся. Потом я спросил, что это было, и он сказал, что заранее задумал исполнить такой буллит, потому что, видимо, он постоянно это делает с Василевским. И он сделал.

    Знаете... Есть игроки, которые могут играть на высоком уровне, творить и в то же время сохраняют отменное отношение к работе. Кучеров именно такой», – сказал Купер. 

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