Главный тренер Джон Купер прокомментировал исполнение буллита Никитой Кучеровым в матче с (2:1 Б).

«Я не думаю, что кто-то из нас видел, чтобы он делал это прежде. Это однозначно что-то из школы. Но самое главное, что шайба пересекла линию. Особенные игроки способны делать особенные вещи.

Не знаю, заметили вы или нет, но перед буллитом Кучеров подошел к Василевскому и что-то сказал, а тот ухмыльнулся. Потом я спросил, что это было, и он сказал, что заранее задумал исполнить такой буллит, потому что, видимо, он постоянно это делает с Василевским. И он сделал.

Знаете... Есть игроки, которые могут играть на высоком уровне, творить и в то же время сохраняют отменное отношение к работе. Кучеров именно такой», – сказал Купер.