НХЛ. «Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина и выбор в 4-м раунде драфта
«Ванкувер» обменял форварда Янника Хансена в «Сан-Хосе» на форварда Николая Голдобина и условный выбор в 4-м раунде драфта-2017, сообщает официальный твиттер клуба.
Если «Шаркс» выиграют Кубок Стэнли, пик повысит раунд до 1-го.
30-летний Хансен в 28 матчах текущего сезона набрал 13 (6+7) очков. Его контракт с кэпхитом 2,5 млн долларов действует до конца следующего сезона.
21-летний Голдобин в текущем сезоне сыграл в НХЛ 2 матча. В АХЛ провел 46 матчей и набрал 41 (15+26) очко.
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