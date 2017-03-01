Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина и выбор в 4-м раунде драфта

    Теги переходы Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Янник Хансен Николай Голдобин

    «Ванкувер» обменял форварда Янника Хансена в «Сан-Хосе» на форварда Николая Голдобина и условный выбор в 4-м раунде драфта-2017, сообщает официальный твиттер клуба. 

    Если «Шаркс» выиграют Кубок Стэнли, пик повысит раунд до 1-го. 

    30-летний Хансен в 28 матчах текущего сезона набрал 13 (6+7) очков. Его контракт с кэпхитом 2,5 млн долларов действует до конца следующего сезона. 

    21-летний Голдобин в текущем сезоне сыграл в НХЛ 2 матча. В АХЛ провел 46 матчей и набрал 41 (15+26) очко. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться