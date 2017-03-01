«Ванкувер» обменял форварда Янника Хансена в на форварда Николая Голдобина и условный выбор в 4-м раунде драфта-2017, сообщает официальный твиттер клуба.

Если «Шаркс» выиграют Кубок Стэнли, пик повысит раунд до 1-го.

30-летний Хансен в 28 матчах текущего сезона набрал 13 (6+7) очков. Его контракт с кэпхитом 2,5 млн долларов действует до конца следующего сезона.

21-летний Голдобин в текущем сезоне сыграл в 2 матча. В АХЛ провел 46 матчей и набрал 41 (15+26) очко.