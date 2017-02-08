Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тампа» – «Лос-Анджелес». Кучеров сделал дубль с передач Наместникова и стал первой звездой матча

    Теги Тампа-Бэй видео НХЛ Никита Кучеров Владислав Наместников

    Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сделал дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (5:0) и стал первой звездой матча. 

    Это были 20-й и 21-й голы россиянина в сезоне. Оба раза ему ассистировал Владислав Наместников, названный третьей звездой. 

    Всего у Кучерова стало 49 (21+28) очков в 47 матчах сезона при полезности «+7», у Наместникова – 20 (6+14) очков в 50 матчах при полезности «-5».  

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться