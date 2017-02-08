«Тампа» – «Лос-Анджелес». Кучеров сделал дубль с передач Наместникова и стал первой звездой матча
Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сделал дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (5:0) и стал первой звездой матча.
Это были 20-й и 21-й голы россиянина в сезоне. Оба раза ему ассистировал Владислав Наместников, названный третьей звездой.
Всего у Кучерова стало 49 (21+28) очков в 47 матчах сезона при полезности «+7», у Наместникова – 20 (6+14) очков в 50 матчах при полезности «-5».
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