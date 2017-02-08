Форвард Никита Кучеров сделал дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (5:0) и стал первой звездой матча.

Это были 20-й и 21-й голы россиянина в сезоне. Оба раза ему ассистировал , названный третьей звездой.

Всего у Кучерова стало 49 (21+28) очков в 47 матчах сезона при полезности «+7», у Наместникова – 20 (6+14) очков в 50 матчах при полезности «-5».