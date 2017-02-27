«Салават Юлаев» – «Ак Барс». Хозяева попросили КХЛ дать оценку судейству
«Салават Юлаев» обратился в КХЛ после третьего матча с «Ак Барсом» (4:3).
Уфимский клуб попросил дать оценку работе судей. Кроме момента с нарушением численного состава хоккеистами «Ак Барса» в концовке матча, «Салават Юлаев» упомянул еще минимум четыре эпизода.
Главными арбитрами были Константин Оленин и Сергей Кулаков. В качестве лайнсменов матч обслуживали Александр Садовников и Александр Захаренков.
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