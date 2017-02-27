«Тампа» обменяла голкипера Бена Бишопа и право выбора в 5-м раунде драфта-2017 в на вратаря Петера Будая, защитника Эрика Чернака и право выбора в 7-м раунде драфта-2017.

При определенных условиях «Лайтнинг» могут получить еще один выбор на этом драфте.

Летом у Бишопа заканчивается двухлетний контракт на 11,9 миллиона долларов.

Американец два раза претендовал на приз Везина (2013, 2015), помог выйти в финал Кубка Стэнли в 2015 году. Он лидер «Тампы» по числу побед (131), сухим матчам (17) и проценту отраженных бросков (92,1%).

Будай делит первое место в в текущем сезоне по числу шатаутов (7). В субботу в состав «Кингс» вернулся голкипер Джонатан Куик, травмировавший пах в первой же игре чемпионата 12 октября и восстановившийся только на прошлой неделе.

Чернак был выбран во втором раунде драфта-2015 под общим 43-м номером. 19-летний словак выступает в молодежной хоккейной лиге Онтарио, где на его счету 17 (3+14) очков в 40 играх.