Игроки «Салавата Юлаева» нарушали режим перед второй игрой с «Ак Барсом»
Игроки «Салавата Юлаева» перед вторым матчем 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции c «Ак Барсом» провели вечер в ресторане возле «Татнефть Арены», сообщает «Бизнес-Online».
Несколько хоккеистов во главе с капитаном «Салавата» Игорем Григоренко, в том числе Александр Логинов, Денис Паршин, Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов, пили алкогольные напитки. Отмечается, что Капризов, в отличие от остальных участников «банкета», за вечер выпил не больше одного бокала пива.
Cчет в серии 2–0 в пользу казанского клуба.
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