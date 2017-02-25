Игроки «Салавата Юлаева» нарушали режим перед второй игрой с «Ак Барсом»

Игроки перед вторым матчем 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции c провели вечер в ресторане возле «Татнефть Арены», сообщает «Бизнес-Online».

Несколько хоккеистов во главе с капитаном «Салавата» Игорем Григоренко, в том числе Александр Логинов, Денис Паршин, Захар Арзамасцев и , пили алкогольные напитки. Отмечается, что Капризов, в отличие от остальных участников «банкета», за вечер выпил не больше одного бокала пива.

Cчет в серии 2–0 в пользу казанского клуба.

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