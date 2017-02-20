Эксперт Сергей Гимаев высказался о проблемах , не попавшей в плей-офф.

Андрей Скабелка по окончании регулярного чемпионата ушел в отставку с поста тренера команды.

«Сибири» будет очень тяжело встать снова. Ушел отличный тренер, команда может потерять ведущих игроков. Восполнить эти потери будет невероятно трудно. Нет больших финансов, чтобы накупить новых хоккеистов.

«Сибирь» – клуб, к которому я отношусь с огромным уважением. Очень люблю Новосибирск. Тяжело переживаю то, что сейчас происходит. «Сибири» в ближайшее время будет сложно», – сказал комментатор.