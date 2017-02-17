Коннор Макдэвид: «Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня»
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мыслями о нападающем «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Кросби – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Что он делает – это просто невероятно.
Сидни находит способ приносить пользу каждый вечер. Он забивает голы, создает моменты.
Даже в тех матчах, когда Кросби не удается набрать очков, Сидни очень много делает в атаке. Его игра в обороне тоже весьма хороша. Это разносторонний хоккеист. Он точно лучший в мире», – сказал канадец.
Нападающий «Питтсбурга» в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
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