Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мыслями о нападающем Сидни Кросби.

«Кросби – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Что он делает – это просто невероятно.

Сидни находит способ приносить пользу каждый вечер. Он забивает голы, создает моменты.

Даже в тех матчах, когда Кросби не удается набрать очков, Сидни очень много делает в атаке. Его игра в обороне тоже весьма хороша. Это разносторонний хоккеист. Он точно лучший в мире», – сказал канадец.

Нападающий «Питтсбурга» в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.