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    Коннор Макдэвид: «Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня»

    Теги Питтсбург Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мыслями о нападающем «Питтсбурга» Сидни Кросби.

    «Кросби – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Что он делает – это просто невероятно.

    Сидни находит способ приносить пользу каждый вечер. Он забивает голы, создает моменты.

    Даже в тех матчах, когда Кросби не удается набрать очков, Сидни очень много делает в атаке. Его игра в обороне тоже весьма хороша. Это разносторонний хоккеист. Он точно лучший в мире», – сказал канадец.

    Нападающий «Питтсбурга» в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

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