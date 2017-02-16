назвала трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой стал 45-летний форвард «Флориды» Яромир Ягр, набравший 1900-е очко в НХЛ передачей в игре с (6:5 ОТ).

Вторым стал голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, отразивший 25 бросков из 25 в матче с (2:0).

Третьим назван форвард «Калгари» Мэттью Ткачак, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Филадельфией» (3:1).