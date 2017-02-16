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    НХЛ. Ягр, Хаттон и Ткачак – звезды дня

    Теги Филадельфия Флорида Детройт Сент-Луис Калгари Сан-Хосе Яромир Ягр НХЛ Картер Хаттон Мэттью Ткачак

    НХЛ назвала трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

    Первой звездой стал 45-летний форвард «Флориды» Яромир Ягр, набравший 1900-е очко в НХЛ передачей в игре с «Сан-Хосе» (6:5 ОТ).

    Вторым стал голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, отразивший 25 бросков из 25 в матче с «Детройтом» (2:0).

    Третьим назван форвард «Калгари» Мэттью Ткачак, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Филадельфией» (3:1).

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