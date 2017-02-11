Владелец «Детройта» Майк Илич скончался в пятницу, сообщается на официальном сайте клуба. Ему было 87 лет.

Миллиардер был основателем компании Little Caesars Pizza, которая является известной международной сетью. Кроме того, он являлся владельцем бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс» и еще ряда компаний, чей совокупный доход в 2016 году составил 3,4 млрд долларов.

«Мой отец был лидером и задавал тон во всей организации и в семье. Он оказал положительное влияние на мир спорта и жизнь общества в целом. Мы всегда будем помнить его за его приверженность своим соратникам и Детройту, за его щедрое отношение к людям и преданность своим родным и близким. Мы будем упорно трудиться, чтобы продолжить его дело», – говорится в заявлении сына Илича Кристофера.

Владельцем «Ред Уингс» Илич стал в 1982 году. С того времени клуб четыре раза выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008 годы) и еще дважды выходил в финал. С 1991 года клуб неизменно выходит в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд.

Со следующего сезона «Детройт» переезжает на новую арену, получившую название Little Caesars Arena.