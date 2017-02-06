Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о непопадании в список 100 лучших игроков в истории .

«Стараюсь забыть об этом. Я горжусь тем, что сказали в команде, что сказал Лемье. Рад, что моя семья, родители и друзья поддерживают меня. Делаю все, что могу. Я ничего не могу изменить.

В списке собраны настоящие легенды лиги, они заслужили свое место в топ-100.

Возможно, я выиграю еще пару призов, пару Кубков Стэнли. И возможно, в день 101-летия НХЛ мне пришлют красивый черный свитер, и я стану номером 101», – сказал Малкин.

НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?