Евгений Малкин: «Стараюсь забыть о непопадании в список 100 лучших игроков НХЛ, ничего не могу изменить»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о непопадании в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.
«Стараюсь забыть об этом. Я горжусь тем, что сказали в команде, что сказал Лемье. Рад, что моя семья, родители и друзья поддерживают меня. Делаю все, что могу. Я ничего не могу изменить.
В списке собраны настоящие легенды лиги, они заслужили свое место в топ-100.
Возможно, я выиграю еще пару призов, пару Кубков Стэнли. И возможно, в день 101-летия НХЛ мне пришлют красивый черный свитер, и я стану номером 101», – сказал Малкин.
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