Брэд Маршанд: «Я рад стать послом к ЛГБТ-сообществу»
Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.
«Когда меня попросили стать послом, я сразу согласился. Я рад быть частью этой программы.
В хоккейном сообществе есть сильная поддержка, и, знаете, мы хотим это продемонстрировать», – сказал канадец.
Кеслер, Маршанд, Холтби и еще 27 игроков стали послами к ЛГБТ-сообществу
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