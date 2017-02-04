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    Брэд Маршанд: «Я рад стать послом к ЛГБТ-сообществу»

    Теги Бостон НХЛ Брэд Маршанд

    Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.

    «Когда меня попросили стать послом, я сразу согласился. Я рад быть частью этой программы.

    В хоккейном сообществе есть сильная поддержка, и, знаете, мы хотим это продемонстрировать», – сказал канадец.

    Кеслер, Маршанд, Холтби и еще 27 игроков стали послами к ЛГБТ-сообществу

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