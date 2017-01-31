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    Боб Маккензи: «Если Овечкин поедет на Олимпиаду, в НХЛ начнется бардак»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Боб Маккензи

    Инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал ситуацию с вероятным участием капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Олимпиаде-2018.

    «Ситуация с возможным отъездом на Игры Овечкина и, насколько я понимаю, его одноклубника Кузнецова очень любопытна. Все знают, что Овечкин твердо намерен ехать, и владелец клуба Леонсис вроде как не имеет возражений, но такое развитие событий может привести к настоящему бардаку. Я вообще-то сильно сомневаюсь, что большинство хоккеистов могут покинуть свои команды на целых три недели регулярного чемпионата.

    Во-вторых, Овечкин — капитан «Вашингтона». И что тогда думать его партнерам, когда лидер бросает команду на три недели ради национального, но, с их точки зрения, персонального интереса?

    Можно представить и другую картину: во время олимпийской отлучки Овечкина «Вашингтон» потеряет много очков, которых в итоге не хватит для выхода в плей-офф…

    В общем, если целый ряд хоккеистов НХЛ решат уехать на Олимпиаду, то начнется настоящий хаос, и в такое развитие событий я все-таки не верю. Главное, никто сейчас толком не знает, будет ли отлучка на Олимпиаду для хоккеистов нарушением их действующих контрактов с клубами, если лига решит не ехать в Корею. Будет очень интересно узнать», — сказал Маккензи.

    Игроки НХЛ очень хотят на Олимпиаду. Но их вряд ли пустят

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