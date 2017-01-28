Бывший нападающий «Ванкувера», «Флориды» и Павел Буре дал комментарии касательно списка 100 лучших игроков в истории НХЛ.

– Это огромная честь для меня, попасть в такую компанию. Что тут скажешь? Приятно, что и другие наши ребята туда вошли. Конечно, хотелось, чтобы их было побольше, но, к сожалению, список ограниченный, в него входит всего сто человек. Очень здорово, что там вообще есть представители нашей страны.

– Многие удивлены, что в этом списке не оказалось . Как считаете, его забыли незаслуженно?

– Там никого не забывают. Над этим списком работала очень серьезная комиссия, которая производила отбор на протяжении долгого времени. Были определенные критерии, согласно которым и принимались решения. Мне об этом рассказывал сам комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, когда несколько месяцев назад звонил, чтобы поздравить. Он обзванивал тех, кто попал в этот список. Просто до официального объявления нельзя было это разглашать. Туда не только Малкин не попал. Еще много ребят могли войти в этот список. Но количество мест, как я сказал, ограничено.

– Можно ли сравнить попадание в список 100 лучших игроков НХЛ с включением вас в Зал славы в Торонто в 2012 году?

– Самый большой индивидуальный приз, который можно получить, – это попадание в Зал славы. Раньше было так, потому что топ-100 не существовало в НХЛ. Но не все, кто находится в Зале славы, попали в топ-100, поэтому данный список более эксклюзивный, – сказал россиянин.

Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?