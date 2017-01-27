Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением после поражения от «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была неплохая, но две ошибки привели к потере очков. У нас сейчас очень сложная ситуация, семь человек травмировано. Сейчас каждая единица на счету, играть некому. В данный момент СКА не хватает глубины состава. Но будем как-то из этого выбираться, впереди еще матчи.

Игра Яковлева в нападении? Оборонительные функции у нападающего такие же примерно. Да и четвертая тройка больше обороняется, чем атакует, поэтому нас это в целом устроило.

Сняли вратаря за две минуты до конца 3-го периода? Не думаю, что сделали это слишком рано. Бывали времена, что я на чемпионате мира меняли вратаря за шесть минут. Тут просто не получилось», — заявил Знарок.