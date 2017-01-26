Олег Знарок: «У СКА всего четыре звена перед игрой с «Торпедо». Народу больше нет, это беспокоит»
Главный тренер СКА Олег Знарок после матча против «Спартака» (2:1) выразил беспокойство по поводу количества хоккеистов, готовых выходить на лед.
– Регулярка на финишной прямой. Сейчас есть возможность побороться за первое место, ЦСКА не так далеко. У СКА есть задача выиграть «регулярку»?
– Мы в каждом матч играем на победу. У нас сейчас травмы пошли. Мы едем на выезд к «Торпедо» и у нас всего четыре звена. Народу больше нет. Это беспокоит.
– Если с Шипачевым что-то серьезное, кого будете на его место ставить?
– Не знаю пока. Может, Коскинена.
– В смысле Коскиранту?
– У нас два Коски в команде (улыбается), – сказал Знарок.
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