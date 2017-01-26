Главный тренер СКА Олег Знарок после матча против «Спартака» (2:1) выразил беспокойство по поводу количества хоккеистов, готовых выходить на лед.

– Регулярка на финишной прямой. Сейчас есть возможность побороться за первое место, ЦСКА не так далеко. У СКА есть задача выиграть «регулярку»?

– Мы в каждом матч играем на победу. У нас сейчас травмы пошли. Мы едем на выезд к «Торпедо» и у нас всего четыре звена. Народу больше нет. Это беспокоит.



– Если с Шипачевым что-то серьезное, кого будете на его место ставить?

– Не знаю пока. Может, Коскинена.

– В смысле Коскиранту?

– У нас два Коски в команде (улыбается), – сказал Знарок.