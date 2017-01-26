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    Олег Знарок: «У СКА всего четыре звена перед игрой с «Торпедо». Народу больше нет, это беспокоит»

    Теги СКА Спартак Торпедо Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев

    Главный тренер СКА Олег Знарок после матча против «Спартака» (2:1) выразил беспокойство по поводу количества хоккеистов, готовых выходить на лед.

    – Регулярка на финишной прямой. Сейчас есть возможность побороться за первое место, ЦСКА не так далеко. У СКА есть задача выиграть «регулярку»?

    – Мы в каждом матч играем на победу. У нас сейчас травмы пошли. Мы едем на выезд к «Торпедо» и у нас всего четыре звена. Народу больше нет. Это беспокоит.
     
    – Если с Шипачевым что-то серьезное, кого будете на его место ставить?

    – Не знаю пока. Может, Коскинена.

    – В смысле Коскиранту?

    – У нас два Коски в команде (улыбается), – сказал Знарок.

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