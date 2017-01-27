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    Ковальчук продлил результативную серию до 7 матчей

    Теги СКА Торпедо Илья Ковальчук КХЛ

    Форвард СКА Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0, первый перерыв).

    В первом периоде Ковальчук забил гол с передачи Динара Хафизуллина. Для нападающего эта шайба стала 29-й в этом сезоне.

    Кроме этого, 33-летний хоккеист продлил свою результативную серию до 7 матчей, по ходу которой он отметился 13 (5+8) баллами.

    В 55 играх нынешнего сезона Ковальчук набрал 72 (29+43) очка.

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