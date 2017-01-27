«Торпедо» – СКА. Защитник гостей Яковлев сыграет в центре 4-го звена
Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
В игре не примут участие Вадим Шипачев, который получил травму в прошлом матче со «Спартаком» и Павел Дацюк, уехавший на Матч звезд НХЛ с разрешения клуба.
Таким образом, в центре четвертого звена сыграет защитник Егор Яковлев. В центре первого звена будет играть Ярно Коскиранта, второго – Николай Прохоркин, третьего – Илья Каблуков.
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