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    «Торпедо» – СКА. Защитник гостей Яковлев сыграет в центре 4-го звена

    Теги СКА Торпедо Илья Каблуков Павел Дацюк КХЛ Вадим Шипачев Егор Яковлев Николай Прохоркин Ярно Коскиранта

    Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

    В игре не примут участие Вадим Шипачев, который получил травму в прошлом матче со «Спартаком» и Павел Дацюк, уехавший на Матч звезд НХЛ с разрешения клуба.

    Таким образом, в центре четвертого звена сыграет защитник Егор Яковлев. В центре первого звена будет играть Ярно Коскиранта, второго – Николай Прохоркин, третьего – Илья Каблуков.

    Олег Знарок: «У СКА всего четыре звена перед игрой с «Торпедо». Народу больше нет, это беспокоит»

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