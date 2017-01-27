Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

В игре не примут участие Вадим Шипачев, который получил травму в прошлом матче со «Спартаком» и Павел Дацюк, уехавший на Матч звезд НХЛ с разрешения клуба.

Таким образом, в центре четвертого звена сыграет защитник Егор Яковлев. В центре первого звена будет играть Ярно Коскиранта, второго – Николай Прохоркин, третьего – Илья Каблуков.

Олег Знарок: «У СКА всего четыре звена перед игрой с «Торпедо». Народу больше нет, это беспокоит»