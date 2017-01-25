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    «Салават Юлаев» проиграл 5-й матч подряд, пропустив в них 25 шайб

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» в гостях уступил московскому «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Это поражение для уфимцев стало пятым подряд. В девяти играх января они выиграли всего две.

    Отметим, что в последних пяти матчах «Салават» пропустил 25 шайб. Трижды команда Игоря Захаркина пропускала по 6 шайб за матч от «Торпедо», «Ак Барса» и московского «Динамо». 4 шайбы от «Барыса» и 3 от «Витязя».

    На данный момент «Салават Юлаев» пропустил 155 шайб в этом сезоне.

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