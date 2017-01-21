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    «Каролина» – «Питтсбург». Малкин набрал 2 очка и вышел на единоличное 2-е место в гонке бомбардиров

    Теги Питтсбург Каролина Евгений Малкин видео НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (7:1). 

    Во втором периоде россиянин ассистировал Филу Кесселу при игре в большинстве, а в третьем отличился сам с передач Джейка Гюнцеля и Джастина Шульца. 

    Его результативная серия достигла 6 матчей, в которых он набрал 9 (6+3) очков. 

    Всего на его счету стало 52 (22+30) очка в 45 матчах при полезности «+12». Малкин вышел на единоличное 2-е место в гонке бомбардиров, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона». 

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