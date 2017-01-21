Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (7:1).

Во втором периоде россиянин ассистировал Филу Кесселу при игре в большинстве, а в третьем отличился сам с передач Джейка Гюнцеля и Джастина Шульца.

Его результативная серия достигла 6 матчей, в которых он набрал 9 (6+3) очков.

Всего на его счету стало 52 (22+30) очка в 45 матчах при полезности «+12». Малкин вышел на единоличное 2-е место в гонке бомбардиров, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона».