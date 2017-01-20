Свитов дисквалифицирован на один матч за фол на Мертле

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча, в котором «Ак Барс» победил (6:5 ОТ).

Во втором периоде нападающий казанской команды Александр Свитов атаковал форварда гостей Томаша Мертла.

Принято решение переквалифицировать наложенное на игрока Александра Свитова наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут) – на наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут), дисквалифицировать хоккеиста на один матч и подвергнуть денежному штрафу.