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    Свитов дисквалифицирован на один матч за фол на Мертле

    Теги Ак Барс Салават Юлаев дисквалификации Александр Свитов видео КХЛ Томаш Мертл

    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча, в котором «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» (6:5 ОТ).

    Во втором периоде нападающий казанской команды Александр Свитов атаковал форварда гостей Томаша Мертла.

    Принято решение переквалифицировать наложенное на игрока «Ак Барса» Александра Свитова наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут) – на наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут), дисквалифицировать хоккеиста на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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