Эксперт телеканала CSN Mid-Atlantic, бывший нападающий «Вашингтона» Алан Мэй ответил на вопросы о форварде .

– В первых 30 матчах сезона Кузнецова особо не было видно, а это потрясающе талантливый игрок, ключевой центр «Вашингтона». Бэкстрему нужна помощь. И когда эта помощь от Кузнецова есть, команда выглядит по-другому. Вы согласны?

– На сто процентов. «Вашингтон» не пройдет далеко в плей-офф, если Кузнецов не будет играть на высоком уровне. И он должен держать эту планку лучше.

В последнем матче с Кузнецов ошибся в овертайме: он находился за чужой лицевой линией, уклонился от силового приема, поэтому потерял шайбу. Последовал выход 2 в 1, и «Питтсбург» забил, потому что Кузнецов не успел вернуться в оборону.

Так что да, он должен поднять уровень своей игры. Кузнецов должен набирать по очку за игру. Считаю, он должен быть наверху в списке бомбардиров вместе с Кросби и Макдэвидом – настолько он талантлив в атаке.

Но Евгений слишком часто отдает передачи, слишком много кружится. И он должен быть больше вовлечен в игру, меньше терять шайбу.

В прошлом сезоне после Матча звезд Кузнецов стал набирать меньше очков, в плей-офф у него это тоже не получалось. Первые 25 игр нынешнего сезона ему тоже не особо удались.

Согласен, что он должен быть номером один в , на которого могла бы положиться команда. Но пока в этой роли мы чаще видим , а не Кузнецова.

– Так у «Вашингтона» есть шансы в этом сезоне пройти всех на Востоке?

– По-прежнему считаю, что «Кэпиталс» нужен еще один защитник. В матче с «Питтсбургом» не было Джона Карлсона, пошли перестановки в парах защитников.

Нужна глубина состава в обороне. Потому что в прошлом плей-офф получил травму Карл Алзнер. И даже если бы «Вашингтон» прошел «Питтсбург», то в следующем раунде он все равно проиграл бы 4 матча подряд.

Четыре звена нападающих у «Кэпиталс» в порядке. Успех «Вашингтона» зависит от трех защитников: Алзнер, Карлсон, Нисканен. Считаю, им нужен еще один праворукий защитник. При этом «Вашингтону» все равно придется пройти через Столичный дивизион в плей-офф. Кто бы оттуда ни вышел – эта команда будет играть в финале Кубка Стэнли, – сказал канадец.