Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Никита Зайцев: «Я вырос в Бирюлево – это самый суровый район Москвы»

    Теги Торонто Майк Бэбкок НХЛ Никита Зайцев

    Защитник «Торонто» Никита Зайцев рассказал о своем детстве и знакомстве с хоккеем.

    «Я полюбил хоккей с первого взгляда. Однажды в детстве, когда тренировка начиналась в 6 утра, решили, что ехать до коробки довольно далеко и не повезли меня на занятия. Из-за этого я плакал весь день и не разговаривал с ними.

    Уже тогда хоккей стал моей жизнью. Я думал только о хоккее.

    Я вырос в Бирюлево – это самый суровый район Москвы. И там дешевле всего снимать квартиру. Когда мне исполнилось 13 или 14 лет, мой папа построил дом, и мы уехали из Бирюлева.

    (о словах Бэбкока про Зайцева как пример для молодых российских игроков)

    «Мне это действительно нравится и моей семье – тоже. Я доволен своей ролью и по-настоящему ее ценю», — сказал Зайцев.

    Майк Бэбкок: «Зайцев может быть ориентиром для молодых российских игроков в «Торонто»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться