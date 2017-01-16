Защитник «Торонто» Никита Зайцев рассказал о своем детстве и знакомстве с хоккеем.

«Я полюбил хоккей с первого взгляда. Однажды в детстве, когда тренировка начиналась в 6 утра, решили, что ехать до коробки довольно далеко и не повезли меня на занятия. Из-за этого я плакал весь день и не разговаривал с ними.

Уже тогда хоккей стал моей жизнью. Я думал только о хоккее.

Я вырос в Бирюлево – это самый суровый район Москвы. И там дешевле всего снимать квартиру. Когда мне исполнилось 13 или 14 лет, мой папа построил дом, и мы уехали из Бирюлева.

(о словах Бэбкока про Зайцева как пример для молодых российских игроков)

«Мне это действительно нравится и моей семье – тоже. Я доволен своей ролью и по-настоящему ее ценю», — сказал Зайцев.

Майк Бэбкок: «Зайцев может быть ориентиром для молодых российских игроков в «Торонто»