Тренер Игорь Захаркин передал впечатления от матча с «Торпедо» (1:6).

– Соперник заработало эту победу. Самое сильное для торпедовцев оказалось даже не то, что они сумели реализовать броски, а то, что у них была плотная оборона в средней зоне. Мы не смогли воспользоваться теми небольшими отскоками от Миши Бирюкова, которые были.

Мы оказались не готовы к тому, что так здорово играет. Хотя мы объясняли игрокам, что соперник выиграл четыре последних матча на выезде. Когда сравняли счет, хоккеисты уверились, что смогут вскрыть эту оборону и можно не работать. Думаю, что мы вовремя получили этот удар по шапке. «Торпедо» переиграло «Салават» тактически. У нас было много бросков, но это все не опасные броски, а броски отчаянья.

– Советовался Умарк с вами перед тем, как объявил бойкот журналистам?

– Я сегодня об этом услышал и был немного обескуражен. Линус не тот человек, который прячется от прессы. Я с ним поговорю, потому что это неправильно.

– Почему не поменяли ? Чтобы набил шишки перед плей-офф, или он не виноват в пропущенных шайбах?

– Первое объяснение приемлемое. Сведберг выдал сегодня не самый лучший матч. Но мне понравилась беседа после игры. Никлас сказал, что у него твердый характер и он будет бороться, – сказал Захаркин.

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