Драфт НХЛ-2017. Попугаев и Костин опустились на 24-е и 25-е место в рейтинге эксперта TSN Баттона, Хишир – второй
Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017.
В топ-100 игроков вошли несколько россиян, первое место сохранил Нолан Патрик.
1. н Нолан Патрик («Брэндон», WHL)
2. н Нико Хишир («Галифакс», QMJHL)
3. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL)
4. н Мартин Нечас («Брно», чемпионат Чехии)
5. н Габриэль Виларди («Виндзор», OHL)
6. н Оуэн Типпет («Миссисога», OHL)
7. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, NCAA)
8. н Ээли Толванен («Сью Сити», USHL)
9. н Лиас Андерссон («ХВ71», SHL)
10. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», USHL)
...
19. н Алексей Липанов (ХК МВД, МХЛ)
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24. н Никита Попугаев («Принс Джордж», WHL)
25. н Клим Костин («Динамо», КХЛ)
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55. в Максим Жуков («Грин Бэй», USHL)
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63. н Иван Косоренков («Викториявилль», QMJHL)
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76. з Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL)
...
78. н Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL)
...
87. н Никита Аноховский («Локо», МХЛ)
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90. н Иван Чехович («Байе-Комо», QMJHL)
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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