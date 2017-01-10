Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017.

В топ-100 игроков вошли несколько россиян, первое место сохранил .

1. н («Брэндон», WHL)

2. н Нико Хишир ( , QMJHL)

3. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL)

4. н Мартин Нечас ( , чемпионат Чехии)

5. н Габриэль Виларди ( , OHL)

6. н Оуэн Типпет («Миссисога», OHL)

7. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, )

8. н Ээли Толванен («Сью Сити», USHL)

9. н Лиас Андерссон («ХВ71», SHL)

10. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», )

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19. н Алексей Липанов (ХК МВД, МХЛ)

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24. н («Принс Джордж», WHL)

25. н («Динамо», КХЛ)

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55. в Максим Жуков («Грин Бэй», USHL)

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63. н Иван Косоренков («Викториявилль», QMJHL)

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76. з Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL)

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78. н («Драммондвилль», QMJHL)

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87. н Никита Аноховский ( , МХЛ)

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90. н Иван Чехович («Байе-Комо», QMJHL)

С полным списком можно ознакомиться здесь.