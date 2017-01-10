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    Драфт НХЛ-2017. Попугаев и Костин опустились на 24-е и 25-е место в рейтинге эксперта TSN Баттона, Хишир – второй

    Теги ХК МВД НХЛ драфт НХЛ КХЛ МХЛ Виндзор Галифакс Регле Локо Комета Брно Динамо NCAA USHL Никита Попугаев Нолан Патрик Клим Костин Иван Чехович Павел Колтыгин

    Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017.

    В топ-100 игроков вошли несколько россиян, первое место сохранил Нолан Патрик.

    1. н Нолан Патрик («Брэндон», WHL) 

    2. н Нико Хишир («Галифакс», QMJHL)

    3. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL) 

    4. н Мартин Нечас («Брно», чемпионат Чехии) 

    5. н Габриэль Виларди («Виндзор», OHL)

    6. н Оуэн Типпет («Миссисога», OHL)

    7. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, NCAA)

    8. н Ээли Толванен («Сью Сити», USHL) 

    9. н Лиас Андерссон («ХВ71», SHL) 

    10. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», USHL)

    ...

    19. н Алексей Липанов (ХК МВД, МХЛ)

    ...

    24. н Никита Попугаев («Принс Джордж», WHL)

    25. н Клим Костин («Динамо», КХЛ)

    ...

    55. в Максим Жуков («Грин Бэй», USHL)

    ...

    63. н Иван Косоренков («Викториявилль», QMJHL)

    ...

    76. з Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL)

    ...

    78. н Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL)

    ...

    87. н Никита Аноховский («Локо», МХЛ)

    ...

    90. н Иван Чехович («Байе-Комо», QMJHL)

    С полным списком можно ознакомиться здесь.

     

     

     

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