Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс удивился своему выбору на Матч звезд и непопаданию партнеров по команде Артемия Панарина, и Мариана Госсы.

«Панарин, Анисимов и Госса больше заслуживали попадания на Матч звезд. Мое попадание – горькая радость.

Я полностью уверен, что Хлебушек, Арти и Госс должны там быть. Я попал туда случайно, не знаю, как. Думаю, это связано с моей игрой в прошлые сезоны, а не с нынешним», – заявил Тэйвс.

НХЛ. Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Тарасенко включены в список участников Матча звезд