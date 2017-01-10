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    Джонатан Тэйвс: «Панарин, Анисимов и Госса больше заслуживали попадания на Матч звезд. Я попал туда случайно»

    Теги Чикаго Артем Анисимов Матч звезд НХЛ Мариан Госса НХЛ Джонатан Тэйвс Артемий Панарин

    Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс удивился своему выбору на Матч звезд НХЛ и непопаданию партнеров по команде Артемия Панарина, Артема Анисимова и Мариана Госсы.

    «Панарин, Анисимов и Госса больше заслуживали попадания на Матч звезд. Мое попадание – горькая радость.

    Я полностью уверен, что Хлебушек, Арти и Госс должны там быть. Я попал туда случайно, не знаю, как. Думаю, это связано с моей игрой в прошлые сезоны, а не с нынешним», – заявил Тэйвс.

    НХЛ. Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Тарасенко включены в список участников Матча звезд

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